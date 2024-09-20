Пономарёв: «Зенит»? Мне больше нравился «Спартак» Романцева

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о бывшем наставнике «Спартака» Олеге Романцеве и действующем тренере «Зенита» Сергее Семаке.

Эксперт заявил, что «Зенит» здорово работает на трансферном рынке, поэтому Семак может как угодно ротировать состав, а у Романцева такой возможности не было.

— Лично мне больше нравился «Спартак» Романцева, когда в команде играли одни российские футболисты, — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в нынешнем сезоне РПЛ сыграно уже восемь туров. Лидером в таблице является «Зенит», набравший 20 очков. «Спартак» с 15 баллами идет на пятой позиции.