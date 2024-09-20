Соболев назвал главное увлечение, которое не связано с футболом

Форвард «Зенита» Александр Соболев назвал своё главное увлечение, которое не связано с футболом.

«Люблю рыбалку! Всегда с удовольствием беру удочку в руки. Уже знаю, кто еще в «Зените» рыбак — ​Саша Анюков», - рассказывает Соболев пресс-службе питерского клуба.

Как добавил Соболев, Анюков уже позвал его порыбачить в свободное время.

Ранее Соболев высказался о том, что некоторые в негативном новичке называют его «дельфином» за «нырки» в штрафной соперника в попытке заработать пенальти.

В «Зените» нападающий с конца прошедшего августа. В двух проведённых матчах он отметился одним ассистом.