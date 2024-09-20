Аршавин сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался о трансферной работе «Спартака» и санкт-петербургского клуба.

— «Зенит» провел его точно хорошо. «Спартак» взял Барко. Я думаю, они тоже рады. Так, может быть, плюс-минус одинаково, наверное, — приводит слова Аршавина издание «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми сыгранных туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 20 баллов. «Спартак» располагается на пятой позиции, имея в своей копилке 15 очков.

В девятом туре «сине-бело-голубые» примут «Факел», а подопечные Деяна Станковича сыграют у себя дома с московским «Динамо».