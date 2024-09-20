Соболев рассказал, как реагирует на прозвище «дельфин»

Новичок питерского «Зенита» Александр Соболев высказался о своём прозвище, которым его кличут в негативном ключе – Соболева называют «дельфином» за эпизоды, в которых он «нырял» в штрафной соперника, пытаясь заработать 11-метровые удары.

«Про дельфина — ​это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф. Я как вампир, который питается негативной энергией», - сказал Соболев пресс-службе чемпиона России.

Как добавил Соболев, так он реагирует на всю критику. И когда о нём пишут что-то плохое, он от этого только заряжается, получая энергию.

За новый клуб форвард сыграл уже два матча, в них он отметился ассистом.