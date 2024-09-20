Кирилл Новиков рассказал, что нужно сделать «Динамо» для борьбы за титулы

Экс-наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался о проблемах «бело-голубых».

«Динамо» оставляет приятное впечатление в атаке, но есть огромные проблемы в обороне, которые нужно решать, чтобы можно было бороться за титулы», — приводит слова Новикова Metaratings.

По итогам восьми сыгранных туров «Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем балансе 16 очков.

В девятом туре подопечные Марцела Лички встретятся на выезде со «Спартаком». Не пропустите стартовый свисток о начале поединка, который прозвучит в 16:30 по московскому времени.