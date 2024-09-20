Названа дата дебюта Антона Миранчука за «Сьон»

Полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук дебютирует за свой новый клуб в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщил президент клуба Кристиан Константин.

«Ждать ли дебюта Антона Миранчука 22 сентября? Да», - сказал функционер порталу «ВсеПроСпорт.Ру».

Напомним, что Миранчук обрёл новый клуб в сентябре. До этого более двух месяцев после ухода из «Локомотива» Антон не мог найти себе команду.

«Сьон» - клуб чемпионата Швейцарии, 22 сентября клуб примет дома «Лугано». В таблице у новой команды Миранчука седьмое место и 10 очков. От первого места отставание – всего три балла. «Лугано» - лидер турнирной таблицы.