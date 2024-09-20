«Пока ЦСКА не прогрессирует» — Сенников

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Сенников высказался об игре «армейцев» под руководством Марко Николича.

«Пока ЦСКА не прогрессирует. Но Николич – опытный тренер. Думаю, он со всем разберется», — заявил Сенников Metaratings.

Эксперт заявил, что Николич уже взял футболистов, которые ему нужны, теперь команде предстоит наиграть новые связи, ведь после ухода Заболотного и Чалова атака ЦСКА обновилась.

Напомним, летом Николич сменил на посту главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

По итогам восьми туров столичный клуб находится на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.