«Локомотив» проведёт матч с БАТЭ

Московский «Локомотив» проведёт в октябре товарищеский матч с борисовским БАТЭ.

По информации Sport5.by, игра состоится 12 октября, это субботний день. Пройдёт товарищеский поединок на домашнем поле белорусского клуба в Борисове – «Борисов-Арене».

БАТЭ на данный момент идёт лишь в середине турнирной таблице чемпионата Беларуси на 11-м месте. В активе команды 24 набранных очка по итогу 21 матча.

«Локомотив» в чемпионате России разместился на третьем месте с 18 баллами. В рамках сентябрьской международной паузы «Локо» обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2:0), другой белорусский клуб.