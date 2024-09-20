Сенников предположил, почему Жемалетдинов не может вернуться на прежний уровень

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Сенников ответил на вопрос, почему полузащитник Рифат Жемалетдинов не может заиграть на прежнем уровне.

«У него была травма, но потом он стал неплохо себя проявлять. И все равно у него не было места в основном составе. Может, отчасти из-за этого он поменял команду», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Напомним, минувшим летом 28-летний Жемалетдинов перебрался из «Локомотива» в ЦСКА. В составе «армейцев» хавбек появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух голевых передач.

Трудовой договор Жемалетдинова с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.