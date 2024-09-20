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Сенников предположил, почему Жемалетдинов не может вернуться на прежний уровень

20 Сентября 2024 • 20:36 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.70 X 3.55 2 2.00
Через 21 ч. 49 мин.

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Сенников ответил на вопрос, почему полузащитник Рифат Жемалетдинов не может заиграть на прежнем уровне.

«У него была травма, но потом он стал неплохо себя проявлять. И все равно у него не было места в основном составе. Может, отчасти из-за этого он поменял команду», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Напомним, минувшим летом 28-летний Жемалетдинов перебрался из «Локомотива» в ЦСКА. В составе «армейцев» хавбек появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух голевых передач.

Трудовой договор Жемалетдинова с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.

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ЦСКА Москва Дмитрий Сенников Рифат Жемалетдинов ещё теги

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