Кирилл Новиков выделил самое слабое звено «Спартака»

Экс-наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался о предстоящем дерби между «бело-голубыми» и «Спартаком».

— Надеюсь, «Динамо» сыграет в атаку, как и в предыдущих матчах чемпионата, ведь самое слабое звено «Спартака» – это оборона. Поэтому в эту точку и нужно давить, — приводит слова Новикова Metaratings.

По итогам восьми сыгранных туров «Динамо» находится на четвертой позиции в чемпионате России, набрав 16 очков. «Спартак» с 15 очками располагается на пятой строчке.

Встреча девятого тура РПЛ «Динамо» - «Спартак» пройдет 22 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по мск.