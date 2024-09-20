Жуков рассказал, считает ли уход Соболева потерей для «Спартака»

Почётный президент ОКР и поклонник «Спартака» Александр Жуков поделился комментарием о переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

— Ушел Соболев и ушел, не держать же его насильно в клубе. Его поведение после перехода не хочу обсуждать. Я давно с ним попрощался, — заявил Жуков «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что уход Соболева не является серьезной потерей для «Спартака», ведь сейчас хорошо себя проявляет Манфред Угальде, а также есть Шамар Николсон.

У Соболева две игры в составе санкт-петербургского «Зенита». В одной из них 27-летний нападающий оформил результативную передачу.