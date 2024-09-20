Погребняк признал, что рано завершил карьеру

Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался о своей карьере. Завершил он её в 37 лет будучи игроком екатеринбургского «Урала».

«Мне было прекрасно. Я тогда играл в «Урале». И тренер Матвеев поражался физической форме Погребняка, выдерживающего динамику, темп матч. Можно было ещё подвигаться…», - говорит Погребняк для «Чемпионата».

Напомним, что бутсы на гвоздь Погребняк завершил три года назад. На протяжении карьеры выступал за родной московский «Спартак», петербургский «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и другие команды.

Ранее Погребняк предположил, сколько голов за сезон оформит Константин Тюкавин.