Семак: «Это со стороны кажется, что нам легко»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о своей команде.

«У нас каждый сезон складывается по‑своему. Это со стороны кажется, что легко. Ребята, кто приезжают к нам на стажировку, видят проблемы и задачи, которые в нашем клубе бывают. После этого у них меняется мнение. Со стороны кажется, что нам легко. Но наше дело — работать», - рассуждает Семак для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ по итогу восьми прошедших туров. В активе команды 20 очков. В новом, девятом туре питерский клуб играет дома против одного из аутсайдеров сезона – воронежского «Факела».