Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о своей команде.
«У нас каждый сезон складывается по‑своему. Это со стороны кажется, что легко. Ребята, кто приезжают к нам на стажировку, видят проблемы и задачи, которые в нашем клубе бывают. После этого у них меняется мнение. Со стороны кажется, что нам легко. Но наше дело — работать», - рассуждает Семак для телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ по итогу восьми прошедших туров. В активе команды 20 очков. В новом, девятом туре питерский клуб играет дома против одного из аутсайдеров сезона – воронежского «Факела».
Питер и Москвобад это народные названия. Почему-то москвобад-медиа РФ не называют свой город своими народным названием, но с удовольствием коверкают названия чужих им городов.