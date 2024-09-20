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В «Спартаке» отреагировали на критику Орлова

20 Сентября 2024 • 19:42 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился комментарием о критике со стороны журналиста и болельщика «Зенита» Геннадия Орлова.

Орлов нередко в негативном ключе высказывается об игре капитана «Спартака» Романа Зобнина.

«Роману Зобнину от этого ни горячо, ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Зобнина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
20 Сентября 2024 в 19:51
Хорошо бы это же взяли бы к сведению эксперды из Москвобада, что липнут вокруг Зенита и его игроков и тренеров, со сврими ср..ными мнениями, никому не интересными, кроме них самих
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