В «Спартаке» отреагировали на критику Орлова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился комментарием о критике со стороны журналиста и болельщика «Зенита» Геннадия Орлова.

Орлов нередко в негативном ключе высказывается об игре капитана «Спартака» Романа Зобнина.

«Роману Зобнину от этого ни горячо, ни холодно. Еще отвечать на выражения и слова экспертов из Санкт-Петербурга», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Зобнина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.