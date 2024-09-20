Погребняк – о Тюкавине: «Думаю, пятнашечку голов положит»

Бывший российский форвард Павел Погребняк высказался о Константине Тюкавине. Нападающий московского «Динамо» за восемь прошедших туров нового сезона забил пока что два гола в восьми матчах РПЛ, также он оформил две голевые передачи.

«У него есть главное — доверие тренера. Его очень ценят в клубе. Свои голы он ещё забьёт. Думаю, пятнашечку положит», - рассуждает Погребняк для «Чемпионата».

В грядущие выходные «Динамо» ожидает дерби с московским «Спартаком» в рамках девятого тура РПЛ.

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