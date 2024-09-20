Абена назвал лидера «Спартака»

Футболист «Спартака» Миенти Абена рассказал, кто является лидером раздевалки.

«У нас есть капитан – Роман Зобнин. Кроме него, у нас есть игроки, которые могут что-то сказать, такие как Бабич, Шамар», — заявил Абена «Советскому спорту».

По итогам восьми сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича 15 набранных очков.

В воскресенье, 22 сентября, «красно-белые» сыграют на своем поле с московским «Динамо» в рамках девятого тура чемпионата России. Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.