Абена: «Я уже полностью «красно-белый»

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос, может ли назвать себя полноценным спартаковцем.
«Конечно, уже полностью «красно-белый»! С самого начала я очень рад быть здесь», — цитирует Абену «Советский спорт».
Футболист признался, что ему очень нравятся домашние матчи при своих болельщиках, а выездные игры его не привлекают.
В составе «Спартака» 29-летний Абена принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.
Трудовой договор защитника со столичным клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.
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