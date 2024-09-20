Абена: «Я уже полностью «красно-белый»

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос, может ли назвать себя полноценным спартаковцем.

«Конечно, уже полностью «красно-белый»! С самого начала я очень рад быть здесь», — цитирует Абену «Советский спорт».

Футболист признался, что ему очень нравятся домашние матчи при своих болельщиках, а выездные игры его не привлекают.

В составе «Спартака» 29-летний Абена принял участие в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор защитника со столичным клубом рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.