Гаджиев назвал сильную сторону махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал сильную сторону своей команды.

«Календарь тяжелый для всех, не только для нас. А в плане физической готовности мы едва ли кому-то уступаем», - цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, что махачкалинцы по итогу восьми туров идут в середине таблицы РПЛ на девятом месте с девятью баллами в активе.

В рамках девятого тура «Динамо» будет играть против «Ростова» в гостях. Матч намечен на 22 сентября, это воскресенье.

На неделе «Динамо» сыграло в боевую ничью с «Динамо» московским (2:2), проиграв по пенальти в четвёртом туре группы Кубка России.