Дзагоев: «В голове навсегда осела мысль, что у меня может что-то порваться»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался об участии в матче легенд ЦСКА и питерского «Зенита». Он проходит в этот пятничный вечер.

«На самом деле уже реально ноги так болят, когда выходишь на поле… Я люблю футбол, никуда не делась эта любовь. Видимо, я столько наигрался и столько было травм… Играл с удовольствием, но там мысль, что у меня может что‑то порваться, она в голове навсегда осела», - делится Алан для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзагоев завершил карьеру примерно год назад. Последним его клубом в качестве футболиста стала греческая «Ламия». Большую часть карьеры Алан провёл в московском ЦСКА, также поиграл в «Рубине», вызывался неоднократно в сборную России.