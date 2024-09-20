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Дзагоев: «В голове навсегда осела мысль, что у меня может что-то порваться»

20 Сентября 2024 • 18:58 Комментировать (2)

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался об участии в матче легенд ЦСКА и питерского «Зенита». Он проходит в этот пятничный вечер.

«На самом деле уже реально ноги так болят, когда выходишь на поле… Я люблю футбол, никуда не делась эта любовь. Видимо, я столько наигрался и столько было травм… Играл с удовольствием, но там мысль, что у меня может что‑то порваться, она в голове навсегда осела», - делится Алан для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзагоев завершил карьеру примерно год назад. Последним его клубом в качестве футболиста стала греческая «Ламия». Большую часть карьеры Алан провёл в московском ЦСКА, также поиграл в «Рубине», вызывался неоднократно в сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев
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Комментарии (2) Все комментарии
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Arvamus
20 Сентября 2024 в 19:39
Судьи москвобадского РФСа даже в потешных матчах не умеют честно судить. Зениту пенальти поставили, а за это же чуть раньше придворному москвобадскому ЦСКА - нет.

Вся гнилая суть российского москвобадскоо футбола налицо.
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atrokhan
20 Сентября 2024 в 19:29
Ну да хрустальный, как упал так травма а то и не одна. И не играл толком. Склонность к травмам это отсутствие класса! Не умеешь падать, не игрок!
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