Терехов – о раздутом составе «Химок»: «Это не ощущается внутри коллектива»

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов прокомментировал заявку своей команды на сезон. В ней оказалось 46 футболистов.

«Значит, кто-то считает нужным, чтобы столько народу было в команде. Внутри коллектива это никак не ощущается, никаких разногласий нет. Сколько человек есть – столькими и тренируемся», - делится Терехов с Legalbet.

«Химки», несмотря на свои ресурсы, пока что проваливают сезон. Подмосковный клуб не может победить в восьми матчах подряд на официальном уровне во всех турнирах.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» сейчас идут на 14-м месте, отрываясь от зоны вылета лишь на балл.