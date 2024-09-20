Абена рассказал об атмосфере в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Миенти Абена ответил на вопрос об атмосфере в столичном клубе.

«Очень хорошая! У нас хороший командный дух, тренер работает над его сохранением. Я вижу правильную ментальность у фанатов, это важнейшая вещь», — приводит слова Абены «Советский спорт».

Напомним, 29-летний защитник перебрался в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». В составе «красно-белых» суринамец появился на поле в четырех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

По итогам восьми туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 15 набранных очков.