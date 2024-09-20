«Спартак» ошибся, не подписав контракт с Глушенковым» — Наумов

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился комментарием о несостоявшемся переходе нападающего Максима Глушенкова в «Спартак».

«Видимо, в «Спартаке» посчитали, что Глушенков не очень перспективный футболист. К тому же, он уже у них играл. Так часто бывает, все ошибаются», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно Глушенков перебрался из «Локомотива» в «Зенит». В составе новой команды 25-летний футболист принял участие в семи матчах во всех турнирах, забил девять голов и сделал один ассист.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Глушенкова в 16 миллионов евро.