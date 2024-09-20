​Гладилин: «Играть за сборную престижнее, чем за «Зенит»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова Максима Глушенкова из питерского «Зенита», который заявил, что поездка в азиатское турне со сборной России оказалась бесполезной. Гладилин считает, что такие обидные слова Глушенков мог сказать сгоряча, под влиянием эмоций. Он уверен в том, что выступления за сборную страны всё-таки престижнее, нежели игра на клубном уровне, пусть и за самый лучший клуб России.

- Может быть, он сказал, не подумав. Прежде всего для его роста не самый высокий уровень играть за «Зенит». Самый высокий уровень – это играть за национальную сборную. А это как раз та команда, которая ездила во Вьетнам, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что сборная России в Индокитае сыграла лишь один матч из двух запланированных - встреча со сборной Вьетнама.