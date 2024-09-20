Шамар Николсон: «Все и так понимают, что Барко – топ»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о Эсекьеле Барко, его партнёре по команде. Дорогостоящий аргентинец перешёл в московский клуб прошедшим летом из «Ривер Плейта».

«За него говорят его цифры. Вы сами видите, что он показывает на поле. Мне даже не нужно делиться своим мнением – все и так понимают, что это топ-футболист», - делится Шамар с «Советским спортом».

Напомним, что на данный момент в активе латиноамериканского атакующего полузащитника набралось уже три гола и три голевые передачи в девяти матчах во всех турнирах за «Спартак». Аргентинскому легионеру 25 лет.