Алексей Попов: Даку мог бы заменить Соболева в «Спартаке»

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о возможном переходе форварда казанского клуба Мирлинда Даку в «Спартак».

По мнению эксперта, Даку смог бы заменить в «Спартаке» ушедшего Соболева и стал бы хорошим усилением для «красно-белых».

«Соболев — квалифицированный футболист, но сейчас Даку намного сильнее Александра», — заявил Попов «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард появился на поле в восьми матчах Российской премьер-лиги, забил пять голов и оформил три ассиста.

Контракт Даку с «Рубином» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость албанца в шесть миллионов евро.