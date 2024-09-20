Тукманов: «Допускаю обиду Карпина на слова Глушенкова»

Экс-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов прокомментировал слова Максима Глушенкова из питерского «Зенита», который заявил, что поездка в азиатское турне со сборной России оказалась бесполезной. Тукманов допускает, что такое слова могли задеть главного тренера сборной России - Валерия Карпина. В то же время он уверен, что на профессиональном уровне отношение тренера к игроку не изменится.

- Я думаю, что Валерий Георгиевич может обидеться на такое высказывание, но это не должно сказываться на их профессиональных отношениях., - цитирует слова Непомнящего Vprognoze.ru.

Напомним, что сборная России в Индокитае сыграла лишь один матч из двух запланированных - встреча со сборной Вьетнама.