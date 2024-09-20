Шикунов предположил, сколько голов забьёт Николсон в текущем сезоне

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался об игре форварда «Спартака» Шамара Николсона.

Специалист считает, что Николсон может побороться за место в составе «Спартака», но при этом он отметил, что считает ямайца нападающим среднего уровня.

«Сколько мячей он может забить за «Спартак» в этом сезоне? Не знаю. Пусть восемь мячей забьет», — приводит слова Шикунова портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний ямаец принял участие в трех матчах во всех турнирах, отметился одним голом и одним ассистом.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.