Тукманов вступился за Глушенкова

Экс-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов прокомментировал слова Максима Глушенкова из питерского «Зенита», который сказал вслух то, что у многих было на уме - что поездка в индокитайское турне была совершенно ненужной.

- Человек сказал, что для него будет больше пользы, если бы он тренировался с «Зенитом». Я уважаю мнение игрока, так же как и мнение любого другого футболиста. А болельщики могут относится к этому по-разному, - цитирует слова Тукманова Vprognoze.ru.

Напомним, что сборная России в Индокитае сыграла лишь один матч из двух запланированных - встреча со сборной Вьетнама.