Абена рассказал, что его удивило в России

Летний новичок московского «Спартака» Миенти Абена рассказал, что удивило его при переезде в Россию.

«Удивило гостеприимство каждого, я этого не ожидал. Каждый был рад меня видеть. Эта вещь особенная, я её почувствовал сразу, как только приехал сюда», - говорит Абена для «Советского спорта».

Напомним, что прошлым клубом легионера был венгерский «Ференцварош». Его по этой команде прекрасно знает нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович – серб работал с венгерским топ-клубом в прошлом сезоне.

В активе 29-летнего защитника четыре проведённых матча за «Спартак» во всех турнирах.