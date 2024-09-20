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Погребняк: Меня удивило, что «Зенит» так сильно хотел Соболева

20 Сентября 2024 • 17:52 Комментировать
Зенит
...
Факел
1 1.17 X 7.60 2 14.50
Через 22 ч. 22 мин.

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал переход форварда Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

— Вас вообще удивило, что «Зенит» его так сильно захотел?

— Честно — да. Не совсем это понял, — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

В составе «сине-бело-голубых» Соболев принял участие в двух матчах, в которых стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор 27-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.

21 сентября подопечные Сергея Семака примут «Факел» в рамках девятого тура РПЛ, начало — в 16:30 по московскому времени.

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