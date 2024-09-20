Соболев не вернул сотруднику «Спартака» колоду карт

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет службу коммуникаций, рассказал историю о форварде Александре Соболеве. Видео со словами Зеленова опубликовал телеграм-канал «Футбольный Биги».

- Я как-то дал Соболеву поиграть колоду карт в поезде. А он мне её так и не вернул (улыбается). Была хорошая колода PokerStars. Ну да ладно, неважно.

- То есть вы имеете в виду, что Александр нанёс вам материальный ущерб?

- Нет, мне не жалко.

- Я могу сделать заголовок: «Алекс, верни, пожалуйста, колоду карт коллеге Зеленову».

- Будем считать, что я её ему подарил.

Напомним, что в летнее трансферное окно Александр Соболев перебрался из «Спартака» в «Зенит».