Сарвели: «Вы не представляете, какое удовольствие играть с болельщиками»

Форвард московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о болельщиках, которых не хватает на матчах РПЛ.

«Не хватает ли болельщиков в РПЛ? Даже не представляете, какое это удовольствие играть с болельщиками, их очень много было. Огромное им спасибо, мне очень жаль, что их нет в чемпионате», - делится Сарвели для «Советского спорта».

Напомним, что на игры Кубка России можно попасть без оформления паспорта болельщика (Fan ID).

В прошедший четверг «Локомотив» разгромил на выезде подмосковные «Химки» (5:1) и упрочил своё лидерство в группе Кубка России за два тура до завершения группового этапа.