Босс «Зенита» высказался о расставании с Марио Фернандесом

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о летнем уходе из клуба защитника Марио Фернандеса.

«Мы надеялись, что после операции Фернандес вернётся на профессиональный уровень. Он и врачи всё для этого делали. Марио работал в три раза больше, чем остальные. Он мечтал вернуться на профессиональный уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но этого не произошло по медицинским показаниям. Надеюсь, он сможет принимать участие в следующих матчах ветеранов», - сказал Медведев журналистам.

В пятницу пройдёт матч легенд «Зенита» и ЦСКА. Следить за развитием событий можно в текстовой трансляции.