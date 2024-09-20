В «Бетисе» заявили, что не собираются возвращать Жозе из «Спартака»

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо высказался о форварде Виллиане Жозе, который минувшим летом перебрался в «Спартак».

Функционер заявил, что возвращение Жозе в «Бетис» невозможно, ведь клубу не нужен игрок на позицию форварда.

«Мы отдали хорошего футболиста, а почему сейчас он в плохой форме — не знаю. Этот вопрос не ко мне», — приводит слова Фахардо Sport24.

В составе московского «Спартака» 32-летний Жозе принял участие в шести играх с учетом всех турниров и не смог отметиться результативными действиями.

Стоит сказать, что последние три матча бразилец пропустил из-за травмы.