«Локомотив» выиграл борьбу за Монтеса у шести зарубежных клубов

В минувший четверг новичок московского «Локомотива» Сесар Монтес впервые забил за столичную команду. Он в кубковом матче поразил ворота подмосковных «Химок» (5:1).

По информации Legalbet, «Локомотив» в борьбе за защитника обошёл шесть клубов. Все они по разным причинам не подписали Монтеса.

Так, Сесар мог продолжить карьеру на родине в «Тигрес» и «Америке», однако счёл такие варианты неперспективными. Также Монтес отказал «Вальядолиду» и «Леганесу», а «Валенсия» и «Севилья» отказали «Альмерии» в запрашиваемой за игрока сумме.

Отмечается, что на переезд Монтеса в Россию положительно повлиял динамовец Луис Чавес.