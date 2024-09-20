«Чувствуется дерзость»: Погребняк оценил слова Глушенкова о сборной России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк оценил нашумевшие слова полузащитника Максима Глушенкова о сборной России. Футболист заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть за национальную команду против таких соперников, как Вьетнам.

«В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался», - цитирует Погребняка «Чемпионат».

Стоит сказать, что Максим Глушенков в последний раз играл за сборную России осенью 2022 года. Долгое время Валерий Карпин не вызывал футболиста в команду. Глушенков на днях пообещал рассказать правду о конфликте с Карпиным после завершения карьеры.