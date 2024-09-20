Григорян: Победитель дерби «Спартак» - «Динамо» получит огромный гандикап в виде уверенности

Российский тренер и футбольный эксперт Александр Григорян высказался о предстоящем столичном дерби «Спартак» - «Динамо».

Специалист заявил, что отсутствие Лаксальта и Чавеса — очень серьезные потери для «Динамо». Данный матч приобретает оттенок игры за шесть очков.

«Психология выходит на первый план, и команда, которая выиграет этот матч, получит огромный гандикап в виде уверенности в своих силах», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 22 сентября. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.