Тарханов объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо» в дерби

В грядущие выходные в рамках девятого тура РПЛ состоится одно из самых знаменитых российских дерби между московскими «Спартаком» и «Динамо». Российский тренер Александр Тарханов назвал «красно-белых» фаворитом матча.

«Играют две равные по силам команды. Увидим хорошую игру. Но если говорить об игре «Динамо» в Махачкале и игре «Спартака» дома с «Крыльями», «красно‑белые» лучше выглядели. «Спартак» постабильнее, думаю, выиграет со счётом 2:1», - предположил Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» и «Спартак» соседствуют в таблице РПЛ. У динамовцев 16 очков и четвёртое место, у «Спартака» пятое место и 15 баллов.