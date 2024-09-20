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Масалитин: «Пьянича придётся реанимировать после ОАЭ»

20 Сентября 2024 • 16:57 Комментировать

Недавно в СМИ появились слухи о возможном переходе боснийца Миралема Пьянича в московский ЦСКА. 34-летний футболист на данный момент – свободный агент.

Однако бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин уверен, что у футболиста проблемы с физической формой после двух лет в ОАЭ.

«Игрок-то вообще хороший был. Тяжело его будет вытащить уже после арабского чемпионата. ЦСКА нужен результат здесь и сейчас, а я не думаю, что он придёт и заиграет», - делится Масалитин для Legalbet.

Последним клубом боснийского футболиста был клуб «Шарджа» из ОАЭ. В нём он провёл два года. Ранее Пьянич играл в «Роме», «Ювентусе» и «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Валерий Масалитин ещё теги
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