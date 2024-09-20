Эксперт рассказал, что будет решающим в матче «Рубина» и ЦСКА

Бывший нападающий столичных «армейцев» Валерий Масалитин назвал фактор, который станет определяющим в игре девятого тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Пройдёт она 21 сентября.

«Рубин» дома проиграл «Крыльям», ещё одну игру они постараются не проиграть. Для «армейцев будет тяжёлый матч. Обе команды хорошо играют при стандартах, именно они и могут многое решить в этой игре», - делится Масалитин для Metaratings.

Напомним, что «Рубин» идёт в турнирной таблице Премьер-лиги на восьмом месте с 10 баллами. ЦСКА повыше, у армейского клуба в активе 13 очков и шестое место таблицы.