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Эксперт рассказал, что будет решающим в матче «Рубина» и ЦСКА

20 Сентября 2024 • 16:50 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
1 3.70 X 3.55 2 2.00
21.09 19:00

Бывший нападающий столичных «армейцев» Валерий Масалитин назвал фактор, который станет определяющим в игре девятого тура Российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Пройдёт она 21 сентября.

«Рубин» дома проиграл «Крыльям», ещё одну игру они постараются не проиграть. Для «армейцев будет тяжёлый матч. Обе команды хорошо играют при стандартах, именно они и могут многое решить в этой игре», - делится Масалитин для Metaratings.

Напомним, что «Рубин» идёт в турнирной таблице Премьер-лиги на восьмом месте с 10 баллами. ЦСКА повыше, у армейского клуба в активе 13 очков и шестое место таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
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