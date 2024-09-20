Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Напомним, Глушенков заявил, что матчи за сборную против Вьетнама и Таиланда его не сильно мотивируют, и он лучше потренируется в своем клубе с Барриосом, Кладуиньо, Кассьеррой.

- Глушенков у нас Пеле? Месси? Он в «Барселоне» играет или в «Реале»? – считает Пономарёв. - Кто он такой, чтобы так говорить о сборной? Да, сейчас он забивает, а потом вдруг перестанет. И что тогда? Посмотрите на того же Тюкавина. И это характерно для наших нападающих. Один сезон проводят, потом два – в тени. И я не уверен, что Глушенков удержит свой нынешний уровень.

- Почему?

- Да не такого он класса и формата игрок, чтобы рассуждать в таком ключе о сборной! Ну вот кто он такой? Елки-палки. Если тебя приглашают в национальную команду, должен играть против любого соперника! Зачем он себя противопоставляет остальным? Это просто неприлично и некрасиво. Не хочет он… Ну и пусть тогда переходит в «Реал» Мадрид. Посмотрим только, позовут ли ее. Да, пока идет у него в «Зените», но давайте посмотрим на длинной дистанции. Если он так рассуждает, если у него такой характер, возникнут проблемы.

- А вы не считаете Глушенкова прямо сейчас лучшим российским игроком?

Да бросьте вы! Лучший не лучший. 8 туров прошло… Он получил травму. Посмотрим, каким вернется в строй. Тюкавин был лучшим в прошлом сезоне, а что сейчас. Сколько он забил в РПЛ?

- Два.

- Ну вот. Два… Так бывает у нападающих. Им все время нужен какой-то стимул. А Глушенков сразу начал такие интервью давать… Ну везет ему пока, а он заявления делает. Скромнее надо быть.

- В общем, вы считаете, что Глушенков зазвездился?

- Да не то слово! 25 лет человеку. Самый футбольный возраст. Играй и за клуб, и за сборную. А он, видите ли, выбирает… Нельзя так говорить. Ты оскорбляешь партнеров. Если уж так не хочется ехать играть во Вьетнам, промолчи! Зачем ты в прессе выступаешь?! Это недалекий поступок. Глушенкова надо воспитывать, а таких тренеров уже нет…

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- Теперь Карпин имеет полное правое не вызывать Глушенкова в сборную?

- Конечно. Зачем Глушенков ему нужен? Тоже мне – игрок экстра-класса. Обойдутся и без него.

Александр Сычев