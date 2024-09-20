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Андрей Червиченко: «Амарал привёз в «Спартак» непонятно кого и теперь рассказывает сказки про чемпионство» эксклюзив

20 Сентября 2024 • 17:25 Комментировать

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» слова спортивного директора москвичей Томаша Амарала о том, что «красно-белые» нацеливаются в этом сезоне только на первое место.

- Ну а что ему еще говорить? Тут хорошо бы задать другой вопрос… - говорит Червиченко.

- Какой?

- А чего стоят его слова и какую ответственность он за них понесет, если они будут далеки от истины?

- Никакой?

- Никакой! Сделаны огромные покупки. По-моему, половина из того, что приобрели, - это, что называется, «дрова». Непонятно кто… Повторюсь, Амаралу надо сейчас хоть что-то говорить, чтобы оправдывать потраченные средства. Поэтому он и поет эти песни, рассказывает сказки про первое место. Тем более теперь он точно захватит еще одно трансферное окно.

- Похоже.

- Да. И вот если оно пройдет так же плодотворно не в плане качества новичков, а в плане их количества, после этого Амарау уже будет все равно, выгонят его летом или нет. У него все хорошо. Он просто выработал идеальную формулу. Рассказывает сказки про первое место, тратит деньги на сомнительных новичков и прекрасно себя чувствует… Поверьте, столько, сколько он заработает за год здесь, ему в Португалии никто никогда не «насыпит»!

- На ваш взгляд, на какое место может замахнуться нынешний состав «Спартака»?

Точно не на первое. Да и вообще, как мне кажется, помимо «Зенита», есть «Динамо», Локо», «Краснодар». Вот сегодня эти команды сильнее «Спартака». Может быть, еще что-то поменяется, но пока вот так. Игроков в составе красно-белых много, а что тренерский штаб из этого всего хочет построить – непонятно.

- В смысле?

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- У команды нет костяка, основного состава. На месте опорника выходят три человека. Постоянная ротация…  Все меняется, как калейдоскоп. По сути, у «Спартака» сейчас есть только две константны- Максименко и Бабич. Все!

- А как же Барко?

Барко часто наслаждается сам собой во время игры, поэтому и оказывается в центре внимания. А вот что касается его КПД…

- Крупная победа над «Крыльями» в Кубке не вселяет в вас оптимизм?

-Те команды, которые пониже в таблице, «Спартак» гоняет. А когда попадается кто-то посложнее, поупрямее, то начинается совсем другая история. Если судьи не помогут, то…

- Амарал также дал понять, что «Спартак» отказался летом покупать Глушенкова не по спортивным причинам.  Мол, были опасения, что Максим плохо повлияет на раздевалку «красно-белых».

- Тут мне сложно судить. Слышал, что у Глушенкова не самый простой характер. Мол, проблемный парень. Только вот пока подтверждений этих слов в «Зените» я не вижу. Хотя, возможно, если бы он пришел в спартаковскую раздевалку, проблемы возникли.

- Почему?

- В «Спартаке» сейчас просто нет авторитетов. А в зенитовской раздевалке особо рот не откроешь. Там все-таки бразильцы. олимпийские чемпионы. В «Зенин» Глушенков влился мгновенно! При этом я не уверен, что он так же ярко заиграл бы в составе красно-белых.

Александр Сычев


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко РПЛ Томаш Амарал ещё теги
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