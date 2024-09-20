Степашин: «Динамо» в Махачкале просто «отскочило»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин не впечатлён стартом «бело-голубых» в новом футбольном сезоне.

«Рваный старт. Были неплохие игры, но, к сожалению, не самые сильные. Особенно последний против махачкалинского «Динамо». Просто «отскочили». Продолжаем искать свою игру, но больше всего смущает меня оборона», - говорит Степашин каналу «Матч ТВ».

На неделе московское «Динамо» гостило у «Динамо» махачкалинского и победило – по пенальти (5:3) после боевой ничьей (2:2).

В турнирной таблице РПЛ динамовцы Москвы идут на четвёртом месте с 16 баллами, отставая от первого места на четыре балла.