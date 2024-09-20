Николсон: «Матч с «Крыльями» — это только начало»

Вечером четверга ямайский форвард «Спартака» Шамар Николсон напомнил о себе своим голом в Кубке России. Забил он впервые за два года за «красно-белых». Футболист прокомментировал своё результативное действие.

«Я должен поблагодарить его [Деяна Станковича], что он верил в меня. Я усердно работал для того, чтобы впечатлить его. Игра с «Крыльями» — это награда, но это только начало. Мне есть, что показать», - цитирует Николсона телеканал «Матч ТВ».

Ранее парой месяцев назад сообщалось, что Станкович выступал за то, чтобы Николсон остался в клубе, а не уходил вновь. Прошлый сезон Шамар провёл в «Клермоне».

Ранее об успехе Шамара для нашего сетевого издания высказался его агент.