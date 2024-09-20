Агент Фали Рамадани, представляющий интересы экс-полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переезде игрока в Россию.

— Возможно ли появление Миралема в России? Возможно, — заявил агент.

Последним клубом 34-летнего Пьянича был «Шарджа» из ОАЭ. Босниец выступал за команду с 2022 по 2024 год. Ранее хавбек также играл в составе «Барселоны», «Ювентуса», «Ромы» и других клубах.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Пьянича составляет три миллиона евро.