Назначен судья на дерби «Спартак» - «Динамо»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи девятого тура Премьер-лиги. Стоит отметить, кто будет работать на центральной игре тура между «Спартаком» и «Динамо».

В поле на московском дерби будет работать бригада Сергея Иванова. В случае необходимости главный судья будет получать сигналы от Алексея Сухого (ВАР), которому поможет Артём Любимов (АВАР).

Матч девятого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт в воскресенье, 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.