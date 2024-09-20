Абена сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена не считает, что состав «Зенита» превосходит по уровню «красно-белых».

«Для меня «Спартак» и «Зенит» — это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

В футболке «Спартака» 29-летний футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам восьми туров подопечные Деяна Станковича находятся на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 15 очков.