Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абена сравнил составы «Зенита» и «Спартака»

20 Сентября 2024 • 15:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
22.09 16:30

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена не считает, что состав «Зенита» превосходит по уровню «красно-белых».

«Для меня «Спартак» и «Зенит» — это команды одного уровня по составу, но мы можем быть лучше их, если будем качественно выполнять задания тренера», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

В футболке «Спартака» 29-летний футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам восьми туров подопечные Деяна Станковича находятся на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 15 очков.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Миенти Абена ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Сентября
16:29
Ставка и прогноз на матч Спартак — Динамо чемпионата России — 22 сентября 2024
15:42
Назначен судья на дерби «Спартак» - «Динамо»
14:41
Деменко - о матче «Спартак» - «Динамо»: «Со сложными соперниками «Спартак» всегда проявляет характер»
14:33
Директор «Спартака»: «Нас устроит только первое место в РПЛ»
19 Сентября
22:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Динамо Москва чемпионата России – 22 сентября 2024
19:30
Гришин: «Согласен, что Тюкавин — лучший футболист прошлого чемпионата»
16:50
Алексей Сафонов: Трансфер Жозе — провал селекции «Спартака»
16:10
Дмитриев: «Когда узнал об интересе «Спартака», без раздумий ответил «да»
18 Сентября
18:47
Парфёнов назвал единственного лидера «Спартака»
18:01
Петржела: «В «Спартаке» только болтают про чемпионство. Выиграли один раз за много лет - это их максимум» 4
13:00
Ари рассказал о драке с Эменике
17 Сентября
21:38
Овечкин рассказал, какой российский игрок мог бы усилить «Динамо»
17:49
Радимов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку» в пару к Барко
15:25
Яковлев: «Сейчас «Спартак» — это единое целое»
16 Сентября
18:02
Ари считает, что Дзюба ещё мог бы помочь «Спартаку»
16:12
Парфёнов: «Мне нравится «Спартак» в плане куражности»
15:51
Агент Тюкавина: «Мы никуда не рвались»
15:20
Эменике: «Станкович приведёт «Спартак» к чемпионству»
15:09
Комбаров: «Видно, что «Спартак» бежит при Станковиче»
14:52
В «Динамо» рассказали, было ли предложение по Тюкавину от «Зенита»
14:43
Гафин — о Тюкавине: «Очень переживал, что была безголевая серия»
14:32
Роберто Фернандес оценил результаты «Динамо» на старте сезона
14:19
Роберто Фернандес заявил, что «Динамо» может бороться за чемпионство с «Зенитом»
14:06
Филимонов: В «Спартаке» моего времени Соболев не играл бы
15 Сентября
23:16
Мангаш объяснил, почему не смог отказать «Спартаку»
21:36
Мостовой готов войти в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»
20 Июля
09:11
Мор: «Если «Зенит» не продаст Кассьерру, то Соболев уйдёт в аренду»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» принял решение по Максименко Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Бомбардирский рекорд Роналду в Лиге чемпионов под угрозой: кто может его побить в новом сезоне Гвардиола сообщил плохую новость о де Брёйне после матча Лиги чемпионов Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов – это не «Реал» Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Компани дал комментарий после победы «Баварии» со счётом 9:2 По заветам Дзюбы: «Акрон» щёлкнул «Факел» и шагнул в плей-офф Кубка России Агуэро высказался о возможном возвращении Месси в Европу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков
Спортивные новости
Тищенко раскрыл, на кого поставил бы в поединке Джошуа — Дюбуа Олимпийский чемпион рассказал, чем может заинтересовать бой между Джошуа и Дюбуа СКА разобрался с «Сочи» в матче КХЛ, команды забросили 11 шайб Рыбин объяснил провальный старт сезона для «Металлурга» Рыбин: Кузьмину можно только здоровья пожелать, выглядит это страшно Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
21.09.24 в 14:00
Акрон Акрон
Краснодар Краснодар
4.80 3.90 1.65
Видео
21.09.24 в 16:30
Зенит Зенит
Факел Факел
1.18 6.60 13.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Сентября
15:42 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби «Спартак» - «Динамо»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Абена сравнил составы «Зенита» и «Спартака»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Амарал объяснил, почему «Спартаку» лучше без Соболева
14:44 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил текущую форму Соболева
14:33 · Россия. Премьер-лига
Директор «Спартака»: «Нас устроит только первое место в РПЛ»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Директор «Спартака» Амарал: «Мы решили не брать Пиняева»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук: «Приятно смотреть на таблицу, где «Локомотив» идёт наверху»
14:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» назвали причину отказа от Глушенкова
14:18 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук считает, что Батраков способен его превзойти
14:08 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал Гинера одним из сильнейших футбольных руководителей
14:03 · Россия. Премьер-лига
Карпин высмеял решение ЭСК РФС
14:00 · Россия. Премьер-лига
Асильдаров посоветовал Батракову не переходить в «Зенит»
13:56 · Россия. Премьер-лига
ЭСК ответила на претензии Карпина – ВАР прав
13:49 · Россия. Премьер-лига
ЭСК объяснила, почему Алипа правильно не удалили в матче ЦСКА – «Зенит»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Николсон: «Спартак» - мой последний клуб в РПЛ»
13:32 · Россия. Премьер-лига
Промес готов предстать перед судом, но только при одном условии
13:22 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, когда Россию вернут на международную арену
13:10 · Россия. Премьер-лига
Мы не самые лучшие: Миранчук дал совет футболистам из России
13:06 · Россия. Премьер-лига
Отец Глушенкова высказался о будущем игрока в сборной России после громкого интервью
12:58 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил резкие слова Глушенкова о сборной России
12:52 · Россия. Премьер-лига
Широков прокомментировал слова Глушенкова о сборной России
12:43 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский высказался о поездке во Вьетнам со сборной России
12:09 · Россия. Премьер-лига
Арустамян назвал пять конкурентов «Зенита»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Карпин больше никогда не вызовет Глушенкова в сборную России» 3
11:58 · Россия. Премьер-лига
Колосков - о Глушенкове: «Его слова о сборной говорят о недалёком уме» 1
Все новости
Рекомендуем