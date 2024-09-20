Амарал объяснил, почему «Спартаку» лучше без Соболева

Томаш Амарал, который в «Спартаке» занимает пост спортивного директора, высказался об уходе в «Зенит» нападающего Александра Соболева.

«Нам лучше без Соболева. Потому что нам нужны люди, которые хотят здесь находиться и биться за команду. Александр показал, что не хочет», - цитирует Амарала «Спорт-Экспресс».

По словам Амарала, после поражения от «Оренбурга» (0:2) Соболев сказал, что он не хочет быть частью этой команды. Соболев сообщил об этом Амаралу и тренеру команды Деяну Станковичу.

«У нас состоялся серьёзный разговор с Соболевым и Деяном, в котором Александр сказал, что не видит здесь мотивации и возможности стать чемпионом», - сказал Амарал.

Напомним, что трансферная сага с участием Соболева получилась достаточно затяжной. Какое-то время до смены клуба нападающий не тренировался полноценно, поскольку «Спартак» отстранил Александра от работы с командой.