Семшов оценил текущую форму Соболева

Российский тренер Игорь Семшов поделился комментарием о текущем состоянии форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Пока Соболев точно не в форме. Он очень много пропустил. Чтобы оценить его форму, нужно чтобы прошло 3-4 тура», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, на игре Соболева сказывается отсутствие игровой практики.

Напомним, 27-летний нападающий перебрался в «Зенит» из «Спартака» в конце августа. В составе «сине-бело-голубых» футболист появился на поле в двух играх, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.