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Деменко - о матче «Спартак» - «Динамо»: «Со сложными соперниками «Спартак» всегда проявляет характер» эксклюзив

20 Сентября 2024 • 14:41 Комментировать
Спартак Москва
4:1
Крылья Советов

Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о крупной победе над «Крыльями Советов» в кубковом матче.

- Победа над «Крыльями Советов» получилась крупной. Как вам игра «Спартака»?

- Самарцы сейчас находятся в плачевном состоянии. Хозяева полностью контролировали игру, но я не думал, что победа получится крупной. Был уверен, «Крылья Советов» будут биться. Но два мяча, которые «Спартак» забил быстро, предрешили судьбу этой игры.

- Как оцените игру Николсона, который отличился в матче?

- Он выглядит лучше, чем раньше. Но и самарцы сейчас не в лучшем состоянии. Когда у команды идет игра, то даже футболисты, которые думали, что не будут задействованы, все равно показывают свои лучшие качества.

- Есть ли у Николсона будущее в «Спартаке»?

- Есть. Но сейчас «красно-белые» набрали много футболистов. Может возникнуть вопрос с финансовой составляющей.

- Впервые за долгое время на поле вышел Дуарте. Он нужен команде?

- Вряд ли. Возможно, Станкович его выпускает, чтобы другие команды видели этого футболиста. Но, мне кажется, «Спартак» будет его продавать. Хотя сейчас Дуарте еще может пригодиться. Значит, тренер не считает, что у него нет потенциала.

- Следующий матч «Спартак» проведет с «Динамо». Какие ожидания от дерби?

- Сложно сказать. «Красно-белые» то выдают грандиозную игру, то, когда надо брать очки, «Спартак» этого не делает. Так что результат матча для меня непредсказуем.

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- Согласны с тем, что «Спартаку» проще играть с сильными соперниками, которые играют в открытый футбол и много атакуют?

- С любой командой, которая играет в открытый футбол, будет проще. Тем более, аутсайдеры часто мотивированы даже больше, чем соперники, которые выше них классом.

- У «Спартака» сейчас будет интересный отрезок, потому что соперничать предстоит с «Динамо», «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром». Почти все эти команды являются прямыми конкурентами. Чего ждете?

- Когда у «Спартака» сложные соперники, команда проявляет характер. Мы помним матч с «Зенитом» и сумасшедшую самоотдачу у «красно-белых». Почему ее нет с командами классом ниже - это вопрос к тренеру. Он должен добиваться от ребят максимальной отдачи с каждым соперником. А с сильными командами «Спартак» играет лучше. Хотя фаворитом кого-то в предстоящих матчах сложно назвать. Даже у «Зенита» происходят провалы. Тут важна будет реализация моментов. Я жду от москвичей хорошего футбола в ближайших матчах.

Елена Григорьевская

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